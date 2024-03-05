الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الحكومة الإسرائيلية تعلن عن خطة لإنشاء 3 مستوطنات جديدة

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الحكومة الإسرائيلية تعلن عن خطة لإنشاء 3 مستوطنات جديدة وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

جهود مصرية حثيثة للوصول إلى اتفاق للهدنة

وفي سياق متصل، كان مصدر رفيع المستوى قد أعلن، أمس الإثنين، أن هناك جهودًا مصرية حثيثة للوصول إلى اتفاق للهدنة قبل شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هناك تقدمًا ملحوظًا في مفاوضات الهدنة، وأن القاهرة تسعى للوصول لاتفاق عادل.

وينص الاقتراح الذي تقدمت به الدول الوسيطة على وقف إطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح 42 محتجزًا في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمعدل محتجز مقابل 10 أسرى.

الحكومة الاسرائيلية إنشاء 3 مستوطنات جديدة مستوطنات جديدة 3 مستوطنات جديدة خطة لإنشاء 3 مستوطنات جديدة القاهرة الإخبارية

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