الإثنين 04 مارس 2024
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توك شو

أستاذ اقتصاد: الدولة هي الداعم الحقيقي للمواطن المصري

الدكتورة وفاء علي،
الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل كبير على الأسواق المحلية، مؤكدة أن الدولة داعم حقيقي للمواطن المصري، وذلك في إطار المتابعة اللحظية لحالة الأسواق وحياة المواطنين.

وأضافت علي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر رفعت درجة الجاهزية لتطبيق منظومة الحماية الشاملة، والتأكد من توافر السلع الغذائية والأدواية وكل ما يلزم حياة الإنسان، منوهة بأن هناك أولويات راعتها الدولة المصرية في هذا الملف، وهما عامل الوقت، وعامل الأهمية النسبية.

توفير الاعتمادات المستندية والتحويلات

وأشارت أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع الأزمة بشكل احترافي أو نوع من الابتكار السياسي، موضحة أن عامل الوقت هو مهم لحل أي أزمة، لافتة إلى أن انعكاس هذه التدفقات الاقتصادية تمثلت في الإفراج الفوري عن السلع الموجودة بالدوائر الجمركية، والتي جرى حصرها بعناية شديدة، وقدرت بـ 1.3 مليار دولار.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد،  أن الدولة المصرية تعاملت مع قطاع البنوك في توفير الاعتمادات المستندية والتحويلات حتى يستطيع المستوردين إنهاء كل الإجراءات المطلوبة منهم بطريقة ايجابية مع البنك المركزي.

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