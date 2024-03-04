فحص أكثر من 3 ملايين.. مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس.

مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم:

تم فحص أكثر من 3 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية منذ يوم 5 نوفمبر 2023.

تستهدف المبادرة فحص 15 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية في نحو 30 ألف مدرسة حكومية وخاصة.

تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر.

المبادرة مستمرة في العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع محافظات الجمهورية.

تتضمن المبادرة إجراء المسح الطبي وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن أمراض سوء التغذية.

يتم تحويل الحالات المصابة إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج بالمجان.

تسليم الطلاب المصابين كارت متابعة للاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي.