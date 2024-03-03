الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مراسلة " القاهرة الإخبارية": نتنياهو وبّخ جانتس بسبب زيارته لأمريكا

نتنياهو
نتنياهو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، إن زيارة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، تخلق أزمة جديدة بين أعضاء المجلس، خصوصا أن جانتس أخبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم الجمعة عن هذه الزيارة.

وأضافت أبو شمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأدهى من ذلك، أنه سيذهب على حسابه الشخصي أو كتلته التي ينتمي إليها ويدعمها وهي المعسكر الوطني، وأبلغ نتنياهو بهذه الزيارة بعد الانتهاء من ترتيباتها ما أثار غضب رئيس الحكومة.

وجود تخوفات جدية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع تعامل أمريكا مع جانتس

ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن نتنياهو وبّخ جانتس وقال له إن إسرائيل فيها رئيس حكومة واحد وهو بنيامين نتنياهو، وفي ذلك إشارة ودلالة على وجود تخوفات جدية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي حسبما يثار في وسائل الإعلام الدولية أو الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة وبعض الدول العربية أصبحت تتعامل مع بيني جانتس على أنه خليفة نتنياهو.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، أن التصريحات والتسريبات الإعلامية تتماهى مع استطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر تدني شعبية نتنياهو، ومن المتوقع أن يلتقي بنائبة الرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية، منهم أعضاء في الكونجرس، ولقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي.

نتنياهو جانتس نتنياهو وب خ جانتس زيارته للولايات المتحدة الولايات المتحدة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية

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