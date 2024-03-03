الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"أصناف مميزة".. تفاصيل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور ومعرض خيرات رمضان

مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور

 أوضح الدكتور محمود حسن، رئيس مهرجان التمور، تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور، وقال إنه للسنة الرابعة تواليا ينطلق المهرجان في حديقة الحرية بمنطقة الزمالك برعاية وزارتي الزراعة والصناعة".

وأضاف حسن، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أننا في هذا العام حظينا برعاية وزارة التنمية المحلية، ورعاية محافظي الوادي الجديد ومطروح وأسوان والجيزة، وشاركت أعداد ضخمة من المواطنين والعارضين، والمهرجان هذا العام يشهد زخما كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية في ظل وجود أصناف مميزة من التمور.

مشاركة أكثر من 133 عارضا هذا العام

وتابع: "نظمنا جولات في المحافظات الأربعة الكبرى المنتجة للتمور في مصر وهي الجيزة ومطروح وسيوة والوادي الجديد وأسوان". 

وأوضح رئيس مهرجان التمور، أنه خلال في هذه الجولات، قابلنا المنتجين والمزارعين وكلهم ممثلين في مهرجان هذا العام بقوة، ويشارك أكثر من 133 عارضا هذا العام، بالإضافة إلى عارضين من السعودية وليبيا والجزائر والأردن، لافتًا إلى أن مصر لديها 75 نوعا من التمور معظمها تشارك في المهرجان، وتقل الأسعار في المهرجان عن السوق المحلي بنحو 30%، وهو ما يجعل الناس يشترون كميات كبيرة.

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