الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

السكر بـ27.. الزراعة تكشف تفاصيل مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"

السكر
السكر

قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزير الزراعة اعتمد مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" منذ سنوات، مشيرًا إلى أنها ساهمت في ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الزراعية من أراضي الوزارة وأراضي الدولة المصرية مباشرة للمواطنين.

وأضاف "صالح" خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المنتجات في المبادرة تقل بنسبة 20% إلى 50% عن أسعار السوق بسبب عدم وجود وسطاء، مشيرًا إلى أنها تركز على عدة محاور، مثل المنافذ الثابتة الموجودة في جميع محافظات مصر مثل شلاتين ومدينة مرسى علم.

لدينا 274 منفذ ثابت موجودة بشكل مستمر

وأوضح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن لدينا 274 منفذ ثابت موجودة بشكل مستمر وتضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية ذات الجودة العالية بأسعار تنافسية لكل أهالي مصر على مدار العام، ولدينا 33 منفذ متحرك تجوب المحافظات وتنتشر في الأسواق والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وتابع: "ليس لدينا حلقات تسويقية أو تجار أو وسطاء، بوالتالي، فإن منتجاتنا تصل من المزرعة للمواطن، وسعر اللحوم البلدي 300 جنيه، والكبدة البلدي 300 جنيه، والدواجن المبردة بـ100 جنيه للكيلوجرام، والسكر بـ27 جنيه والأرز بـ27.5 جنيه والبصل بـ10 جنيه والبطاطس بـ5 جنيه".

خير مزارعنا لأهالينا مبادرة خير مزارعنا لأهالينا الزراعة السكر السكر بـ27 جنيه الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

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