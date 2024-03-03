حزب الله اللبنانى: استهدفنا منظومة ‏المراقبة بموقع المنارة بالأسلحة.. وحققنا إصابات مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف منظومة ‏المراقبة في موقع المنارة بالأسلحة، وحققنا إصابات مباشرة، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

مقتل 3 من عناصره نتيجة قصف طيران الاحتلال

نعى حزب الله اللبنانى، أمس، 3 من عناصره قتلوا نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى بصاروخين سيارة فى طريق عام الناقورة فى منطقة الحمرا جنوب لبنان.

كما نفذ حزب الله هجومًا جويًا على قيادة القطاع الإسرائيلى المستحدث فى ليمان بمُسيرة انقضاضية، إلى جانب استهداف تجمع لجنود إسرائيليين فى محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية، محققًا إصابات مباشرة.