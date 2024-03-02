السبت 02 مارس 2024
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الهباش: نواجه مذبحة مفتوحة ينفذها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا في مواجهة مذبحة مفتوحة ينفذها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن أكثر من 100 ألف إنسان سقطوا ضحية هذه المذبحة حتى هذه اللحظة، فضلًا عن تدمير أكثر من 70% من المساكن والبنى التحتية بالقطاع.

وأضاف الهباش، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نشهد منع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية إلى قطاع غزة، ما يشكل ويمثل جريمة حرب متكاملة الأركان ترتكبها دولة الاحتلال علنًا أمام العالم، ورغم أنف القانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني والنساء والأطفال في قطاع غزة.

العالم يفشل يومًا بعد يوم في وقف إطلاق النار

ونوه مستشار الرئيس الفلسطيني بأن العالم يفشل يومًا بعد يوم في وقف إطلاق النار، ووقف العدوان على غزة، بسبب الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت الفيتو ثلاث مرات في مجلس الأمن لإفشال محاولة وقف إطلاق النار، وهي المسئولة الأولى عن هذا العدوان، وستتحمل تبعات كل ما يمكن أن يقع نتيجة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

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