تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.. معلومات حول "يوم الشهيد"

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول يوم الشهيد الذي يوافق 9 من مارس من كل عام.

يوم الشهيد:

-تحتفل مصر والقوات المسلحة في 9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد".

-يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969.

-كل عام تقيم القوات المسلحة العديد من الفعاليات الرسمية لتكريم الشهداء وأسرهم.

-تكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في جميع محافظات الجمهورية.

-الرئيس السيسي يحرص على حضور فعاليات تكريم الشهداء وأسرهم.