تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.. معلومات حول "يوم الشهيد"
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول يوم الشهيد الذي يوافق 9 من مارس من كل عام.
يوم الشهيد:
-تحتفل مصر والقوات المسلحة في 9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد".
-يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969.
-كل عام تقيم القوات المسلحة العديد من الفعاليات الرسمية لتكريم الشهداء وأسرهم.
-تكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في جميع محافظات الجمهورية.
-الرئيس السيسي يحرص على حضور فعاليات تكريم الشهداء وأسرهم.