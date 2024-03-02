السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.. معلومات حول "يوم الشهيد"

يوم الشهيد
يوم الشهيد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول يوم الشهيد الذي يوافق 9 من مارس من كل عام.

يوم الشهيد:

-تحتفل مصر والقوات المسلحة في 9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد".

-يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969.

-كل عام تقيم القوات المسلحة العديد من الفعاليات الرسمية لتكريم الشهداء وأسرهم.

-تكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في جميع محافظات الجمهورية.

-الرئيس السيسي يحرص على حضور فعاليات تكريم الشهداء وأسرهم.

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