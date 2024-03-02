السبت 02 مارس 2024
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احتمالات التوصل لهدنة إنسانية بغزة قبل رمضان.. أستاذ علوم سياسية تجيب

الدكتورة إيمان زهران
الدكتورة إيمان زهران

علَّقت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، على احتمالات التوصل لهدنة إنسانية في غزة قبل شهر رمضان، مشيرة إلى أن استقلالية القرار المصري في تناول القضية الفلسطينية وأبعادها ومساراتها دومًا ما تنوه عنه القاهرة بعدد من الرسائل المباشرة التي بدأت تتضح بصورة أكثر تنسيقًا، وتحديد المسارات الرئيسية لحل القضية الفلسطينية وإرسال المساعدات بصفة مستمرة ومستدامة.

وأضافت زهران، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز": "إننا نشهد العديد من الأحاديث المغايرة ذات الازدواجية سواء في المعيار الغربي أو المعيار الإسرائيلي المتعلقة بمعبر رفح ونفاذ المساعدات، والاتهامات المجحفة للقاهرة في هذا الأمر".

وأكدت أستاذ العلوم السياسية أن مصر تسارع في إدخال المُساعدات برًا وجوًا، حيث تقوم بإسقاط المساعدات لقطاع غزة بصفة مباشرة، وبمشاركة عدد من الدول منها الأردن والإمارات وقطر وأيضًا فرنسا.

وشددت أستاذ العلوم السياسية على أنه من حق الشعب الفلسطيني التحرر من الاحتلال وممارساته وانتهاكاته وإعادة تشكيل ديموجرافية القطاع الفلسطيني وأراضي الضفة الغربية.

غزة شهر رمضان رمضان هدنة إنسانية بغزة احتمالات التوصل لهدنة إنسانية بغزة استاذ علوم سياسية الدكتورة ايمان زهران استاذ العلوم السياسية

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