السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدبولى: سوق السياحة العلاجية تشهد نموًا كبيرًا فى ظل تطور الرعاية الصحية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لاشك أن النمو الكبير في سوق السياحة العلاجية يأتي مدفوعًا بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، والابتكارات التكنولوجية الحديثة، والتقنيات العلاجية المستجدة التي من شأنها تحسين خدمة الرعاية الصحية، والارتقاء بالتجربة التي يتلقاها المرضى.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بفعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية، أن هذا الأمر يحفز المواطن العالمي على السفر للحصول على تجربة علاجية أفضل، حيث يأتي هذا النمو في الطلب على السياحة العلاجية مدفوعًا بواحد من أكبر التغيرات الديموغرافية الجوهرية التي يشهدها القرن الحادي والعشرين المتمثل في شيخوخة السكان.

ارتفاع الوزن النسبي 

ونوه رئيس مجلس الوزراء، بأن تلك الظاهرة يطلق عليها "الشيب العالمي" والناتجة عن ارتفاع الوزن النسبي للسكان في الفئة العمرية من 65 عامًا فأكثر مع تنامي فئة السكان الأكبر سنًا 84 عامًا فأكثر.

وتابع: ووفقًا لتقديرات الهرم السكاني من المرجح أن يرتفع الوزن النسبي لسكان العالم في الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر من 10% خلال عام 2030 إلى 16.5% بحلول 2050.

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