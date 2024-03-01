مصدر مهم لتعويض العجز.. جهود الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعد مصدرا مهما لتعويض العجز في الادخار المحلي.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

مصدر مهم لتعويض العجز في الادخار المحلي.

تحقق زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

تسهم في إقامة مشاريع إنتاجية وتقليل البطالة.

تحقق تنافسية بالمنتجات لتكون مؤهلة بالأسواق العالمية.

التوسع في الإنتاج وتنويع المنتج وتحسين جودته.

وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تعتبر إحدى الأدوات المالية لإقامة مشروعات تنموية.