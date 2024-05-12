الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

"الطريقة الأكبرية": تطوير مساجد آل البيت يساهم فى نشر الوسطية.. ونشكر الرئيس السيسى

الرئيس السيسي يفتتح
الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب

توجهت الطريقة الأكبرية الحاتمية بمصر والعالم الإسلامي، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير وتجديد مسجد ومقام السيدة زينب رضي الله عنها حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدة أن الخطوات التي تقوم بها الدولة في هذا الإطار هي خطوات يباركها الله ورسوله.

وقالت الطريقة الأكبرية في بيان لها اليوم جاء على لسان الدكتور أيمن حمدي الأكبري شيخ الطريقة الأكبرية ورئيس مؤسسة ابن العربي للبحوث، إن الطريقة الأكبرية واتباعها داخل وخارج مصر، يوجهون الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة افتتاح مسجدة السيدة زينب رضي الله عنه.

وأضاف "شيخ الأكبرية": أن عملية تطوير مسجد السيدة زينب ضمن مشروع تطوير مساجد آل البيت حيث تعد من أبرز عوامل الاهتمام بالدين القويم، وإعلاء قيم الإسلام السمحة، وفتح المجال أمام الفكر الصوفي الصحيح ليبرز مكانته في وجدان الشعب المصري.

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وتابع شيخ "الأكبرية" قائلًا: وتُعد مساجد آل البيت رضوان الله عليهم ومقاماتهم شواهد على محبة المصريين لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتضانهم لهم عبر التاريخ، ولذا فإن الاهتمام بتطوير وتجميل تلك الأماكن المقدسة يُعد علامة على مكانتهم عند المصريين عامة والصوفية بوجه خاص، كما أن الاحتفال بهم في ظل ذلك التطوير سوف يأخذ أبعادًا ثقافية وجمالية يظهر من خلالها التصوف في صورته الحقيقية، وبخاصة أن المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بدأت مرحلة جديدة من الاهتمام العلمي والتنظيمي بتلك الاحتفالات والموالد، ما يساعد بما سوف يشهده التصوف من ازدهار بفضل جهود المخلصين من أبناء هذا الطريق السني، ونتمني أن يعلم الجميع أن ذلك كله يصب في مصلحة الفكر الوسطي والمعتدل.

الطريقة الأكبرية تجديد مقامات مساجد آل البيت الوسطية

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