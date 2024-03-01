خبير اقتصادى: مشروع رأس الحكمة قضى على أحلام المقامرين بالسوق السوداء

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إنه منذ إعلان رئيس الوزراء عن أكبر مشروع استثماري في عام ٢٠٢٤ وهو مشروع "رأس الحكمة"، حيث إننا نشهد تراجع السوق المالية بنسبة تزيد علي ٥٠٪ من مستويات الأسعار التي كانت تعلن فيها.

وأوضح بدرة خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا المشروع له تداعيات ومردود كبير على العديد من الأسواق الأخرى مثل أسواق السيارات والسلع المعمرة والحديد وسوق المال وأسواق العقارات.

مردود مشروع رأس الحكمة بدخول ٣٥ مليار دولار

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن مردود مشروع رأس الحكمة بدخول ٣٥ مليار دولار قضى على أحلام المقامرين والمغامرين في السوق السوداء الذين احتكروا جزءًا كبيرًا جدا من الوضع الاقتصادي، لكن استطاعت مصر والحكومة المصرية والجهاز التنفيذي التغلب على الصعوبة في ندرة العملة الأجنبية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر لديها التزام كبير جدا مع صندوق النقد الدولي بتغيير في سعر الصرف، وهو ما يسمي بمرونة سعر الصرف وفقا لآليات الوضع الاقتصادي المصري، وهذا التفاوض مع الصندوق بني على أساس ندرة العملة الأجنبية، معقبًا: "مصر كانت تفتقر للعملة الأجنبية التي تساند الطلب الأساسي في طلب القرض من صندوق النقد".