محمد البهواشي: الدولة تدفع بكل جهودها لجذب الاستثمارات (فيديو)

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إنه تم اختيار الموضوعات الاقتصادية التي سيتم مناقشتها في الحوار الوطني بعناية، خاصة الموضوعات الملامسة للمواطن والاقتصاد المصري.

وأضاف البهواشي، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد المصري كان يمر بأزمات اقتصادية، أهمها التي تؤثر على المواطن بشكل مباشر متمثلة في التضخم وارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تدفع بكل جهودها لجذب الاستثمارات وتدفقات الأموال الأجنبية، وتهيئة المناخ لتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار المحلي والعالمي.

الدولة تسعى لإيجاد حلول خارج الصندوق

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الدولة تسعى لإيجاد حلول خارج الصندوق من قبل الحوار الوطني، وقابلية التنفيذ على أرض الواقع، حيث إننا رأينا المرحلة الأولى للحوار التي بها انفتاح واستماع لكافة الأطياف والأكاديميين وغيرهما.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن جلسة الأمس ناقشت التضخم وغلاء الأسعار، منوهًا بأن الدولة المصرية تعرضت لأزمة طاحنة تمثلت في سياسة البعض الاحتكارية، وتسببت في ارتفاع أسعارها بشكل كبير.