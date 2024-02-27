الثلاثاء 27 فبراير 2024
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باحث: إنشاء مصر مخيما بخان يونس خطوة نوعية على مستوى الدعم الإنساني

مخيما بخان يونس
مخيما بخان يونس

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن التعاون المصري الفرنسي ظهر في تسلم القاهرة شحنة مساعدات فرنسية لدعم سكان غزة، والتي تتضمن 8 أطنان معدات طبية.

وأكد فوزي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني، وتلعب الدور الرئيسي والمحوري الوحيد في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة القادمة من بعض الأطراف الإقليمية والدولية.

إنشاء مُخيم جديد للنازحين في مدينة خان يونس

وأضاف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن ما تم إذاعته عن شروع مصر في إنشاء مُخيم جديد للنازحين في مدينة خان يونس والذي يُعد المخيم الثاني، يشير إلى الدعم الإنساني من مصر للشعب الفلسطيني، لأنها تأتي بالتزامن مع ارتفاع معدلات النزوح من القطاع بشكل غير مسبوق.

وأشار الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إلى أن الشق الإنساني لا ينفصل عن البعد السياسي، وهناك حديثا يتصاعد في الأونة الأخيرة عن انفراجة قريبة في ملف الهدنة الإنسانية الجديدة داخل قطاع غزة، فضلًا عن وجود مساعٍ لتحقيق هدنة تمتد لـ6 أسابيع كأساس يمكن البناء عليه من أجل الدفع لوقف إطلاق النار.

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