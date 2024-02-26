الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الكاشف: لا يوجد دولة أوروبية تستطيع الخروج من الناتو بعد الحرب الأوكرانية

الناتو
الناتو

قال الكاتب الصحفي الدكتور يسري الكاشف، إن النهج الذي يسير عليه "ترامب" معروف عالميًا، ومنذ بداية حكمه في الدورة الرئاسية السابقة أن يجمع أكبر قدر من الأموال للشعب الأمريكي.

وأضاف الكاشف، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن "ترامب" له حظ كبير في الرئاسة القادمة، حيث إنه فاز في بعض الولايات، لكن المحاكمات التي عليه هي شكل من أشكال البروباجندا العالمية لاجتياز الصعاب في القضايا المختلفة.

الوضع الأمريكي ينقسم بين ديمقراطي وجمهوري

وأوضح، أن الوضع الأمريكي ينقسم بين ديمقراطي وجمهوري، والاثنين كرؤساء دول لن يقدموا جديدًا، لافتًا إلى أن هناك دولا مثل ألمانيا وفرنسا يجهزان لجيش قوي في المنطقة، معقبًا: "ترامب يحاول جر نعش الأوروبيين لزيادة الأموال التي تضخ في حزب الناتو".

ونوه الكاتب الصحفي، بأنه لا يوجد دولة أوروبية تستطيع الخروج من حلف الناتو خاصة بعد الحرب الأوكرانية، حيث إن القيادات الأوروبية غير مجهزة للانفصال عن الناتو، لأن الحماية الأمريكية هي المسيطرة على أوروبا.

الناتو حلف الناتو الحرب الأوكرانية دولة اوروبية الخروج من الناتو الدكتور يسري الكاشف ترامب

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