ماذا بعد استقالة الحكومة الفلسطينية؟.. محلل سياسي يرد

قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن استقالة الحكومة الفلسطينية هي جزء من المسار المرسوم من قبل الدول العربية الرئيسية مصر والإمارات وقطر والسعودية والأردن بالاتفاق مع الفلسطينيين، والتوافق مع الإدارة الأمريكية لتشكيل سلطة فلسطينية متجددة تهدف إلى إعادة إعمار غزة، وتوثيق الجهاز الإداري للشرطة بين الضفة وغزة.

وأضاف مطاوع، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن إعادة تشكيل الحكومة سيعود لانتخابات على كل المستويات البلدية والتشريعية والرئاسية، وهذا الأمر تم التوافق عليه لنزع الدرائع من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة حتى لا تستغله، وتؤخر عملية الإعمار باليوم التالي للحرب.

الاحتلال استهدف المقومات الأساسية للحياة في غزة

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المقومات الأساسية للحياة، خاصة الصحة والتعليم والسكن والاقتصاد، وواضح أنه يريد تحويل قطاع غزة لمكان غير قابل للحياة، لافتًا إلى أن خطوة تقديم الاستقالة تهدف إلى ترك مجال لإعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني.