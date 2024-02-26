الإثنين 26 فبراير 2024
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تفاصيل البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية مع جوتيريش

جوتيريش
جوتيريش

جدد البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية مع جوتيريش، رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني، في نبأ عاجل عبر فضائية "اكسترا نيوز".

وطالب البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية مع جوتيريش، بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار

ودعا البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية مع جوتيريش، لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين في غزة.

وأكد البيان، على أهمية إتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان إيصال المساعدات العاجلة لقطاع غزة.

وأعرب البيان، عن رفض كافة عمليات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لتنفيذها.

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