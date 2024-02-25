الأحد 25 فبراير 2024
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الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطينى: الفكر الصهيونى يعبّر عن نفى وجود الآخر

الدكتور صلاح عبدالعاطي،
الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفل

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن مجزرة الحرم الإبراهيمي تُذكِّر بسلسلة المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية منذ عام 1948 لإجبار الفلسطينيين على النزوح.

وأضاف عبدالعاطي، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ هذه المجزرة، التي تتزامن مع اتفاقية السلام واتفاقية أوسلو، كان هؤلاء المتطرفون هم "غولات" المستوطنات الذين يتحكمون بالقرار داخل دولة الاحتلال.

وأوضح رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني أن الفكر الصهيوني الحقيقي يعبّر عن نفي وجود الآخر، منوهًا بأن الثقافة الموجودة لديهم قائمة على التمييز العنصري، والتي تقوم على أن العربي الجيد هو العربي الميت.

وأشار "عبدالعاطى" إلى أن إسرائيل منذ تاريخ المجزرة فرضت حصارًا زمانيًا ومكانيًا على الحرم الإبراهيمي حتى السيطرة عليه.

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