الأحد 25 فبراير 2024
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الدفاع الروسية: قواتنا اتخذت موقعًا أفضل قرب مدينة أفدييفكا وصدت 7 هجمات

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن القوات اتخذت موقعا أفضل قرب مدينة أفدييفكا، وصدت 7 هجمات مضادة أوكرانية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت الدفاع الروسية إلى مقتل أكثر من 800 عسكري أوكراني في نطاق العملية العسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية، واعتراض 6 صواريخ لراجمات هيمارس، وتدمير 77 مُسيّرة أوكرانية في مناطق متفرقة.

تدمير 6 طائرات دون طيار أوكرانية

ونوهت الدفاع الروسية عن تدمير 6 طائرات دون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الحدودية، وفوق مياه البحر الأسود الليلة الماضية.

وتابعت: "تم إحباط محاولة تنفيذ هجوم أوكراني باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

الدفاع الروسية ​​وزارة الدفاع الروسية​​ قواتنا اتخذت موقعا أفضل أفدييفكا مدينة أفدييفكا 7 هجمات 7 هجمات مضادة أوكرانية

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