بدء جلسة محاكمة حسين الشحات فى التعدى على لاعب بيراميدز

بدأت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين على الشحات بالقضية رقم 763 لسنة 2024، والمتهم فيها بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي.

محاكمة حسين الشحات

وتغيب اللاعب حسين الشحات عن الجلسة فيما حضر الدفاع عنه.

يذكر أن النيابة العامة أحالت، في وقت سابق، لاعب نادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.