شهدت أسواق الدواجن في الفترة الأخيرة استقرارًا في الأسعار، وذلك بفضل تدخل الحكومة لضبط الأسعار، فقد أعلنت بورصة الدواجن أن أسعار الدواجن اليوم الخميس 9 مايوشهدت حالة من الأستقرار، حيث يبحث الكثير من محبي الدواجن عن أسعارها على مدار اليوم، خاصة من التغيرات المستمرة في الأسعار داخل بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الخميس في بورصة الدواجن

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 9 مايو 2024

لحم الفراخ البيضاء: سجلت أسعارها استقرار اليوم الخميس لتسجل سعر تراوح مابين 78-79 جنيه للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ90 جنيه.

لحم الساسو: سجلت أسعارها استقرار اليوم الخميس لتسجل سعر تراوح بين 95-96 جنيه للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ108 جنيهات.

لحم الفراخ البلدي: سجلت أسعارها استقرار اليوم الخميس لتسجل سعر تراوح بين 125-130 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ140 جنيها.

لحم أمهات الأبيض: سجلت أسعارها استقرار اليوم الخميس لتسجل سعر 75 جنيها للكيلو.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الخميس

وبالنسبة لقطع الدواجن المختلفة، فقد سجلت الأسعار التالية:

- البانية: سجلت أسعاره استقرار اليوم الخميس في الأسواق ليسجل 190-210 جنيهات للكيلو

- الأوراك: سجلت أسعاره استقرار اليوم الخميس في الأسواق ليسجل 90-100 جنيه للكيلو

- الصدور: سجلت أسعاره استقرار اليوم الخميس في الأسواق ليسجل 120-135 جنيها للكيلو

- الكبد والقوانص: سجلت أسعاره استقرار اليوم الخميس في الأسواق ليسجل 80-100 جنيه للكيلو

- الأجنحة: سجلت أسعاره استقرار اليوم الخميس في الأسواق ليسجل 70-80 جنيها للكيلو

- الهياكل: سجلت أسعاره استقرار اليوم الخميس في الأسواق ليسجل 30-40 جنيها للكيلو

أسعار كرتونات البيض اليوم الخميس

البيض الأحمر: 114-115 جنيها

البيض الأبيض: 114-115 جنيها

البيض البلدي: 119-120 جنيها