الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدواجن
الدواجن

شهدت أسواق الدواجن في الفترة الأخيرة استقرارًا في الأسعار، وذلك بفضل تدخل الحكومة لضبط الأسعار، فقد أعلنت بورصة الدواجن أن أسعار الدواجن اليوم الخميس 9 مايوشهدت حالة من الأستقرار، حيث يبحث الكثير من محبي الدواجن عن أسعارها على مدار اليوم، خاصة من التغيرات المستمرة في الأسعار داخل بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الخميس في بورصة الدواجن 

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 9 مايو 2024

لحم الفراخ البيضاء: سجلت أسعارها استقرار اليوم  الخميس لتسجل سعر تراوح مابين 78-79 جنيه للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ90 جنيه.

لحم الساسو: سجلت أسعارها استقرار اليوم  الخميس لتسجل سعر تراوح بين 95-96 جنيه للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ108 جنيهات.

لحم الفراخ البلدي: سجلت أسعارها استقرار اليوم  الخميس لتسجل سعر تراوح بين 125-130 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ140 جنيها.

لحم أمهات الأبيض: سجلت أسعارها استقرار اليوم  الخميس لتسجل سعر 75 جنيها للكيلو.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الخميس 

وبالنسبة لقطع الدواجن المختلفة، فقد سجلت الأسعار التالية:
- البانية: سجلت أسعاره استقرار اليوم الخميس في الأسواق  ليسجل 190-210 جنيهات للكيلو
- الأوراك: سجلت أسعاره استقرار اليوم الخميس في الأسواق  ليسجل 90-100 جنيه للكيلو
- الصدور: سجلت أسعاره استقرار اليوم الخميس في الأسواق  ليسجل 120-135 جنيها للكيلو
- الكبد والقوانص: سجلت أسعاره استقرار اليوم الخميس في الأسواق ليسجل 80-100 جنيه للكيلو
- الأجنحة: سجلت أسعاره استقرار اليوم الخميس في الأسواق  ليسجل 70-80 جنيها للكيلو
- الهياكل: سجلت أسعاره استقرار اليوم الخميس في الأسواق  ليسجل 30-40 جنيها للكيلو

أسعار الفراخ اليوم الخميس 9-5-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وطبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

 أسعار كرتونات البيض اليوم الخميس 

البيض الأحمر: 114-115 جنيها
البيض الأبيض: 114-115 جنيها
البيض البلدي: 119-120 جنيها

أسواق الدواجن أسعار الفراخ البيضاء أسعار مجزأت الدواجن أسعار كرتونات البيض - لحم الساسو

مواد متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الخميس 29-2-2024 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت وكرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 19-2-2024

الفراخ بـ111 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الجمعة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-2-2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 9-2-2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7-2-2024

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 2-2-2024 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-1-2024

الأكثر قراءة

تفاصيل مفزعة في التحقيق مع المتهمين بتعذيب "طفلة الوراق"

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

كواليس قتل فتاة بـ10 طعنات على يد خطيبها في أسيوط

"Hind’s Hall".. الرابر الأمريكي ماكليمور يشعل حفلا في نيوزيلندا بأغنيته لفلسطين

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

التحقيق في اتهام هاني شاكر بسرقة أغنية "رحماكي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس