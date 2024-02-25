الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس بيلاروسيا: هناك أسباب عديدة لتبدأ أوكرانيا المفاوضات مع روسيا

ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إنه إذا استمر الدعم الغربي لكييف فإن أيام أوكرانيا ستصبح معدودة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار لوكاشينكو، إلى أنه توجد أسباب عديدة لتبدأ أوكرانيا المفاوضات مع روسيا.

الذكرى الثانية للحرب الروسية في أوكرانيا 

وشارك آلاف الأشخاص في مظاهرة في عدد من المدن الإسبانية، دعت إلى إحياء الذكرى الثانية للحرب الروسية في أوكرانيا لإظهار دعمهم للشعب الأوكراني والدعوة إلى إنهاء النزاع المسلح الذي بدأته روسيا في عام 2022، حسبما قالت صحيفة "كوبي" الإسبانية.

ونظَّمت مجموعات داعمة لأوكرانيا، مظاهرات في مدريد وبرشلونة ومدن أخرى، وحضر حشد من المتظاهرين يلوحون بأعلام أوكرانيا وإسبانيا ويحملون لافتات تطالب بالسلام ويشكرون المساعدة التي تلقتها أوروبا في هذين العامين منذ الحرب.

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