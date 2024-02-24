السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصليب الأحمر: الاحتلال الإسرائيلى يواصل أعماله العدائية فى محيط مستشفيات غزة

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

قال الدكتور هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعماله العدائية في محيط المستشفيات بقطاع غزة

وأضاف مهنا، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطواقم الطبية تعرضت لاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة في غزة.

 

مخاطر صحية جراء الانتهاكات الإسرائيلية

وحذَّر متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، من مخاطر صحية متفاقمة جراء الانتهاكات الإسرائيلية، والأعمال العدائية المستمرة في محيط المستشفيات بقطاع غزة.

وأوضح متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن مجمع ناصر الطبي لا يزال محاصرًا، وليس هناك استقبال للمرضى، لافتًا إلى أن الخطورة تكمن في خروج المستفيات من الخدمة، لأنها تهدد حياة مئات الآلاف الذين يعتمدون على هذه المستشفيات. 

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