"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يقصف بالمدفعية المناطق الشرقية بغزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية المناطق الشرقية بغزة.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هناك اشتباكات بين الفصائل والاحتلال في حي الزيتون.

طائرات إسرائيلية تطلق النار على أهالي غزة

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق سكنية في خان يونس، مشيرًا إلى أن طائرات مسيرة إسرائيلية تطلق النار على مواطنين جنوبي غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن إصابة 7 من ضباطه وجنوده خلال معارك في قطاع غزة، يوم الخميس الماضي، وأوضح أن قواته من الفرقة 162 تواصل القتال في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.