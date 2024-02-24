"القاهرة الإخبارية": توغل كبير لآليات الاحتلال فى خان يونس

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي ما زال متواصلًا ويتصاعد على قطاع غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت مدينة خان يونس، وبلدة دير البلح بالمحافظة الوسطى، أودت بحياة 92 شهيدًا.

وأضاف "جبر"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر بحق المواطنين الفلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية، وتنوعت الاستهدافات ما بين منازل المواطنين والأراضي الزراعية بدير البلح، ما أدى إلى ارتقاء ما يزيد على 24 شهيدًا وأكثر من 50 إصابة نقلوا على إثرها لمستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

توغل كبير لآليات الاحتلال فى خان يونس

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، بأن مدينة خان يونس تشهد توغلًا كبيرًا للآليات العسكرية الإسرائيلية، التي لا تزال تقوم بإطلاق الرصاص والقذائف تجاه كل ما يتحرك داخل المحافظة، وتتبع سياسة تفخيخ المنازل والمربعات السكنية وتفجيرها، وإحداث دمار واسع بالمحافظة.

وأشار إلى أن الآليات العسكرية لا تزال تحاصر مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل وتقوم بمداهمتهما وتفتيشهما في ظل إطلاق نار مكثف، لافتًا إلى أن حي الزيتون بمدينة غزة يشهد توغلًا للآليات العسكرية وإطلاق الرصاص صوب المواطنين الفلسطينيين.