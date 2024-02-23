الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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80 ألف فرصة عمل ومشروعات للطاقة المتجددة.. خارطة التنمية فى سيناء (فيديو)

جانب من التنمية في
جانب من التنمية في سيناء

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد خارطة التنمية في سيناء.

خارطة التنمية في سيناء

- إنشاء 3 مشروعات للطاقة المتجددة في سيناء ومدن القناة.

- زيادة أعداد المشتركين بالتغذية الكهربائية إلى 2.4 مليون مشترك.

- 89.3 % نسبة زيادة تغطية مياه الشرب في سيناء ومدن القناة.

- 77.1 % نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي.

- 73 مليون جنيه حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات القومية.

- توفير 80 ألف فرصة عمل بمشروعات المنطقة الاقتصادية للقناة.

- إنشاء وتطوير 50 مستشفى و154 مركزًا ووحدة صحية.

- زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 77 محطة.

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