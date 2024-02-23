80 ألف فرصة عمل ومشروعات للطاقة المتجددة.. خارطة التنمية فى سيناء (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد خارطة التنمية في سيناء.
خارطة التنمية في سيناء
- إنشاء 3 مشروعات للطاقة المتجددة في سيناء ومدن القناة.
- زيادة أعداد المشتركين بالتغذية الكهربائية إلى 2.4 مليون مشترك.
- 89.3 % نسبة زيادة تغطية مياه الشرب في سيناء ومدن القناة.
- 77.1 % نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي.
- 73 مليون جنيه حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات القومية.
- توفير 80 ألف فرصة عمل بمشروعات المنطقة الاقتصادية للقناة.
- إنشاء وتطوير 50 مستشفى و154 مركزًا ووحدة صحية.
- زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 77 محطة.