80 ألف فرصة عمل ومشروعات للطاقة المتجددة.. خارطة التنمية فى سيناء (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد خارطة التنمية في سيناء.

خارطة التنمية في سيناء

- إنشاء 3 مشروعات للطاقة المتجددة في سيناء ومدن القناة.

- زيادة أعداد المشتركين بالتغذية الكهربائية إلى 2.4 مليون مشترك.

- 89.3 % نسبة زيادة تغطية مياه الشرب في سيناء ومدن القناة.

- 77.1 % نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي.

- 73 مليون جنيه حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات القومية.

- توفير 80 ألف فرصة عمل بمشروعات المنطقة الاقتصادية للقناة.

- إنشاء وتطوير 50 مستشفى و154 مركزًا ووحدة صحية.

- زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 77 محطة.