فريدة الشوباشى: رفض مخطط التهجير جعل القضية الفلسطينية فى الصدارة

قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، إن الشعب الفلسطيني يواجه وضعًا لم يسبق له مثيل في تاريخ الإنسانية، حيث يعيش في ظل أجواء من القتل والتشريد والوحشية.

وأضافت الشوباشي، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم وقف صامتًا أمام ما فعله هتلر، والنهاية كانت كارثية، مؤكدة أن هذا ما سيحدث إذا ظل العالم صامتًا عما يحدث في قطاع غزة.

وأكدت الكاتبة الصحفية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى جاهدًا من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، واستطاع أن يجعل الكثير من دول العالم تعلن عن تأييدها لفلسطين ومعارضتها لأمريكا والكيان الصهيوني.

وأوضحت الكاتبة الصحفية أن رفض الرئيس السيسي للتهجير هو ما جعل القضية الفلسطينية في الصدارة، وأصبحت محل اهتمام من قِبَل دول العالم، لافتة إلى أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية جعل الجميع يفهم ويتعمق بشكل أكبر في القضية.