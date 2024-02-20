الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسرح

المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب يطلق بوستر الدورة الثامنة

المهرجان المسرحي
المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب

أطلقت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب الذي تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، اليوم بوستر الدورة الثامنة من المهرجان، والذي سيقام في محافظة قنا خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس 2024، والتي تحتفل بالمسرح العراقي.

المهرجان يهتم بقضايا المرأة

وقالت الفنانة نسرين محمود شعبان مصممة البوستر: "فكرت أثناء تصميم بوستر الدورة الثامنة أن يكون مختلفا عن السنوات الماضية خاصة أن المهرجان يهتم بقضايا المرأة ولكن لم يتم الاشارة إليها من قبل فالصورة من العرض المسرحي  الإسباني  "عرس الدم" الذي  حصل على عدد من الجوائز خلال الدورة السابعة من المهرجان وعبر بشكل كبير عن قضايا المرأة على المستوى العالمي".

وأضافت: أن كل التصميمات كانت تحت إشراف الدكتور إسلام زكى رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.


يذكر أن الدورة الثامنة لمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب يقام خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس المقبل، بمشاركة 44 عرضًا مسرحيًا، في المسابقة الرسمية تم اختيار (23) عرضًا بالمسابقة الرسمية من مصر، العراق، الأردن،  تونس، الجزائر، ليبيا، فلسطين، المغرب، البحرين، والمملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، وإسبانيا.

وفي برنامج عروض خارج التنافس والمسابقة تم اختيار (6) عروض من فلسطين، مصر، رومانيا، فرنسا، بولندا، في برنامج عروض مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة تم اختيار (6) عروض: من مصر والعراق، السودان، تونس، الجزائر، وفى برنامج مسرح الطفل تم اختيار (8) عروض من مصر تونس والعراق، وفى برنامج مسرح الحكي، تم اختيار عرض واحد من فلسطين.

ويقدم المهرجان ثمانية إصدارات مسرحية متنوعة بالتعاون مع دار حابي للنشر، بدورته الثامنة، كما ينظم 10 ورش تدريبية خلال فعاليات الدورة الثامنة، وأعلنت إدارة المهرجان عن استضافة 50 شاب من الأقاليم المختلفة الذين يرغبون في حضور الورش التدريبية مجانًا في قنا.


يُقام المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب تحت رعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي مركز قفط وجراند هوتيل ومدينة دريمز، مؤسسة رديك مصر للتنمية، دار حابى للنشر، جمعية أنا المصري بقنا.

المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب الدورة الثامنة شباب الجنوب هيثم الهوارى بوستر المهرجان

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