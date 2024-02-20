الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ممثل جنوب إفريقيا بـ"العدل الدولية": يجب تفكيك كل المستوطنات وتنفيذ حل الدولتين

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال ممثل جنوب إفريقيا، إنه يجب تفكيك كل المستوطنات وتنفيذ حل الدولتين، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يطبق نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف ممثل جنوب إفريقيا، خلال كلمته في اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية بمحكمة العدل الدولية، اليوم، أننا سنعمل على إيقاف سياسة الفصل العنصري التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، منوهًا بأن الاحتلال نفذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ما تقوم به إسرائيل يفاقم أوضاع الفلسطينيين

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل انتهاك القوانين الدولية من خلال حربه المستمرة على قطاع غزة، ويجب تحميل الجناة ومرتكبي الجرائم الإسرائيلية المسئولية ومحاسبتهم.

وشدد ممثل جنوب إفريقيا على أنه يجب السماح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير، منوهًا بأن ما تقوم به إسرائيل يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءًا.

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