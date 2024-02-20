"الأرصاد" تُحذّر من تخفيف الملابس: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت انخفاضات في قيم درجات الحرارة، فضلًا عن نشاط الرياح التي جعلتنا نشعر بالبرودة، خاصة مع المنخفض الجوي الذي كان يؤثر علينا، ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجت جزءً من أشعة الشمس.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء: أنه بداية من اليوم سنبدأ نشعر بتحسن كبير في الأحوال الجوية، حيث نشهد زيادة في فترات سطوع الشمس.

ارتفاع في درجات الحرارة

ولفتت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارًا من الغد سنشهد ارتفاع طفيف وتدريجي في قيم درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، وأكثر المحافظات تأثرًا بالارتفاع هي محافظات جنوب الصعيد.

ونوهت بأن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 لـ 4 درجات، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، وتصل خلال بداية الأسبوع المقبل لـ 24 درجة مئوية، مناشدة بعدم تخفيف الملابس والانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارًا، حيث تظل الأجواء دافئة خلال فترة النهار، شديد البرودة ليلًا خاصة الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.