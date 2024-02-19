الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسرح

بمشاركة أمريكا وإيطاليا وبولندا.. انطلاق عروض النسخة السادسة من مهرجان بريكينج والز

جريدة الدستور

تنطلق فعاليات النسخة السادسة من مهرجان بريكينج والز Breaking Walls، المخصص للرقص المعاصر والفنون الأدائية في الفترة من ٢٢ فبراير حتى الأول من مارس.

يشارك في المهرجان هذا العام فنانون من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبولندا، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين المصريين.

 

 تستند فكرة المهرجان إلى تعزيز الروابط والتفاعل بين الفنانين الأجانب والشباب المصريين، بهدف تبادل الخبرات، من خلال تنظيم ورش عمل وعروض مشتركة في أماكن غير تقليدية. تم تنظيم ورش عمل خاصة للفنانين الضيوف على مدى أكثر من أسبوعين، شارك فيها العديد من الفنانين المصريين، وتم اختيار بعضهم للمشاركة مع الضيوف في سلسلة من العروض المتنوعة.

المهرجان مستمر في رسالته لربط فنانين محليين وعالميين

قام الفنان حازم حيدر بتأسيس المهرجان عام ٢٠١٧ وعلى مدار ست سنوات قام المهرجان باستضافة عشرات الفنانين العالميين الذين قاموا بتنظيم العديد من ورش العمل المختلفة التي استفاد منها مئات الفنانين المصريين المهتمين بالفنون الأدائية.  

وعن هذه الدورة، أكد حازم حيدر أن المهرجان مستمر في رسالته لربط فنانين محليين وعالميين بهدف تطوير عروض ابتكارية في أماكن غير تقليدية وخلق فرص للتطوير الاحترافي لمجتمع الرقص المعاصر في مصر. 

وأضاف حيدر، أن برنامج ورش العمل والعروض لهذا العام يتنوع بين الرقص المعاصر والمسرح الجسدي والارتجال.

الخروج بعروض الرقص المعاصر من القاعات المغلقة لساحات بديلة

من جانبه قال سامي داود، المدير التنفيذي للمهرجان، إن الهدف بجانب تبادل الخبرات بين الفنانين المصريين والأجانب هو الخروج بعروض الرقص المعاصر من القاعات المغلقة والمسارح التقليدية إلى ساحات وأماكن بديلة بهدف التقرب والتواصل مع الجمهور بشكل أوسع وهو ما ينعكس على العروض التي تقام على مدار تسعة أيام في أماكن متفرقة بالقاهرة والمنيا.

يقام المهرجان في الفترة من ٢٢ فبراير حتى الأول من مارس بدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة، والمعهد الثقافي الإيطالي، والسفارة البولندية بالقاهرة، وبمشاركة المركز الثقافي النمساوي، ومعهد ثربتانتس، وستارت أب هاوس، ومقعد السلطان قايتباي، وإيسوروس ديزاين هاوس، وجمعية الجزويت بالقاهرة والمنيا. تنظم المهرجان فرقة نوت للرقص المعاصر.

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