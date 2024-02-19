الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية الفلسطينى: إسرائيل تواصل اتباع سياسة التمييز العنصرى ضد شعبنا

رياض المالكي
رياض المالكي

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير، وهناك مئات آلاف الفلسطينيين في غزة يتضورون جوعًا.

ونوه "المالكي"، خلال كلمته في جلسة استماع علنية بمحكمة العدل الدولية، بأن إسرائيل تسرق الأراضي الفلسطينية ولم يعد هناك أي حرية أو مكان آمن، إضاف إلى أنها تواصل ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني دون أي اعتبارات لحقوقه.

الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب

وتابع: "شعبنا محروم من حقه الأساسي في تقرير مصيره"، مؤكدًا أن الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب وعدم محاسبة إسرائيل.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، أن هناك ملايين الفلسطينيين يعانون جيلًا بعد جيل، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط، لافتًا إلى أن إسرائيل تواصل اتباع سياسة التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

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