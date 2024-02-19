الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عضو الفريق القانونى لفلسطين: الأحداث الأخيرة بغزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال عضو الفريق القانوني لفلسطين إن الأحداث الأخيرة في غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن ورأي المحكمة مهم لهذه القضية.

وأضاف عضو الفريق القانوني، خلال كلمته بجلسة استماع علنية بمحكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تواصل الاستيطان وتعمل على السيطرة على أراضي الضفة وتسميتها يهودا والسامرة.

إسرائيل تعمل على البقاء الدائم في الأراضي المحتلة

وأوضح عضو الفريق القانوني لفلسطين أنه لا يجب على القوى المحتلة أن تفرض سيادتها على الأراضي المحتلة، لأنه وضع مؤقت، منوهًا بأن إسرائيل تعمل على البقاء الدائم في الأراضي المحتلة عبر إقامة المستوطنات والتوسع فيها.

إسرائيل تعمل على بناء مئات المستوطنات بشكل غير قانوني

ولفت عضو الفريق القانوني لفلسطين إلى أن إسرائيل تعمل على بناء مئات المستوطنات بشكل غير قانوني، موضحًا أن قرار محكمة العدل الدولية له علاقة مباشرة بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وتابع أن أكثر من 60% من أراضي الضفة مهددة بالاستيطان الإسرائيلي أو واقعة تحته.

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