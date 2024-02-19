الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متخصص بالأسواق الناشئة: لا بد أن نصفق كثيرًا للمصريين لقدرتهم على الصمود ومواجهة التحديات

مؤتمر ومعرض مصر الدولي
مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024

قال جون دفتريوس، المتخصص في الأسواق الاقتصادية الناشئة وأستاذ الأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي، إننا نسعد دائمًا ونفخر بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي معنا، ورعايته لهذا المؤتمر.

استعراض أوجه التقدم في الطاقة في المستقبل

وأضاف دفتريوس، خلال كلمته في الدورة السابعة لافتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024 بحضور الرئيس السيسي، أننا نستعرض أوجه التقدم في الطاقة في المستقبل من أجل تحقيق الاستدامة والقدرة على التحمل لدفع التكاليف.

وتابع: منذ عام مضى كانت لدينا محادثات من أين سيأتي الغاز الطبيعي، وكان هناك نوع من الذعر نظرًا للحرب الروسية الأوكرانية، ولا بد أن نصفق كثيرًا للشعب المصري على قدرته على الصمود ومواجهة التحديات.

السيسي مؤتمر إيجبس مؤتمر إيجبس 2024 الرئيس السيسي متخصص بالأسواق الناشئة جون دفتريوس

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