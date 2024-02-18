الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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البعثة الأممية لحقوق الإنسان: يجب إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات "العدل الدولية"

الدكتور هيثم أبو
الدكتور هيثم أبو سعيد

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن المشهد قاتم جدًا في قطاع غزة، وقلقون جدًا مما يقوم به جيش الاحتلال في الميادين المختلفة التي يتوسع فيها. 

وأضاف أبوسعيد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هناك جلسات ستبدأ غدًا أمام محكمة العدل الدولية، وهناك بيان صادر عن المحكمة يشير إلى إلزامية قراراتها على الكيان الإسرائيلي.

وأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان إلى أن قوات الاحتلال تمضي قدمًا تجاه رفح الفلسطينية، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من تحييد المدنيين من المنظمات التي يحاربها.

ونوه رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان بأن هناك استجوابات وتساؤلات من قِبَل 52 دولة، ولا بد أن يلتزم مجلس الأمن بقرارات محكمة العدل الدولية إذا لم تلتزم بها إسرائيل، خاصة أن إسرائيل تماطل بهذا الشأن.

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