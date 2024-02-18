الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الصحة الفلسطينية": الاحتلال حوَّل مجمع ناصر الطبي لثكنة عسكرية

الاحتلال حوَّل مجمع
الاحتلال حوَّل مجمع ناصر الطبي لثكنة عسكرية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أن الاحتلال الإسرائيلي حوَّل مجمع ناصر الطبي في خان يونس، إلى ثكنة عسكرية وأخرجه عن الخدمة، وذلك في نبأٍ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت "الصحة الفلسطينية"، إلى أن الاحتلال وضع الكوادر الطبية بمجمع ناصر ساعات طويلة في مبنى الولادة وهم مقيدو الأيدي واعتدى عليهم بالضرب.

اعتقال 70 من الكوادر الصحية 

ونوّهت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 70 من الكوادر الصحية في مجمع ناصر الطبي، ولم يتبق سوى 25 كادرًا طبيًا في مجمع ناصر الطبي ولا يستطيع التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية فائقة.

وأضافت "الصحة الفلسطينية"، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل طبيب العناية المركزة بمجمع ناصر ولا يوجد أي طبيب لمتابعة الحالات الحرجة، لافتة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

الصحة الفلسطينية مجمع ناصر ثكنة عسكرية ثكنة عسكرية إسرائيلية أخرجه عن الخدمة الاحتلال الاحتلال حول مجمع ناصر الطبي لثكنة عسكرية

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