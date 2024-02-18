الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: أضرار مادية كبيرة جراء استهداف دبابات الاحتلال مستشفى الأمل

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن أن هناك أضرارًا مادية كبيرة جراء استهداف دبابات الاحتلال مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

مجمع ناصر الطبي خرج عن الخدمة بعد حصار من قوات الاحتلال

وكانت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أعلنت عن أن مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، خرج عن الخدمة بعد حصار من قوات الاحتلال الإسرائيلية دام أسبوعًا، أعقبه غارات مستمرة.

وأضافت المنظمة أن الاحتلال لم يسمح لفريقها بدخول مجمع ناصر لتقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية، منوهة بأن هناك نحو 200 مريض في المجمع، ويحتاج ما لا يقل عن 20 شخصًا إلى إحالة عاجلة إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية.

مستشفى الأمل الاحتلال أضرار مادية كبيرة دبابات الاحتلال الهلال الأحمر الفلسطيني

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