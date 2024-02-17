أبوالغيط: قطاع غزة لا يزال يشهد حربًا همجية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن قطاع غزة لا يزال يشهد حربًا همجية، مؤكدًا أنه يتم العمل على تعزيز برامج التعاون العربي الإفريقي.

وأضاف أبوالغيط، خلال كلمته بانطلاق أعمال القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي، اليوم: إننا نثمِّن كل المواقف الإفريقية التي انحازت للعدل والسلام، مشيدًا بجهود جنوب إفريقيا لمحاسبة الاحتلال بمحكمة العدل.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن التصعيد في السودان يزداد ضراوة وشدة، مؤكدًا أن دعم الصومال من بين الأولويات الرئيسية للجامعة العربية. وتابع: "ندعو كل الأطراف الليبية للجوء إلى الحل السياسي".