"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة وأمطار على بعض المحافظات اليوم السبت

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إننا شهدنا حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الـ72 ساعة الماضية، وذلك نظرًا لوجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه اعتبارًا من اليوم يبدأ تأثير المنخفض الجوي يقل على المحافظات، خاصة المحافظات الداخلية، وهناك تحسن طفيف في الأحوال الجوية وسطوع لأشعة الشمس في بعض المحافظات.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس مائل للدفء خلال فترة النهار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للبرودة على المحافظات الشمالية، لأنه ما زال توجد بها سحب منخفضة ومتوسطة.

انخفاض كبير في درجات الحرارة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إلى أننا نشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث تظل الأجواء شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية.

ولفتت إلى أنه اليوم متوقع فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد للسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى.