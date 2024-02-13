وزير الخارجية الفلسطينى: يجب العمل لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه يجب العمل من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين.

وأضاف المالكي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، أنه يجب العمل على توفير حياة آمنة للفلسطينيين في المنطقة.

يجب العمل من أجل لجم عنف المستوطنين

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، أنه يجب العمل من أجل لجم عنف المستوطنين بالضفة الغربية، منوهًا بأن اجتياح إسرائيل مخيمات الضفة يعكس استهدافًا واضحًا للاجئين.

لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة يصلح للعيش والاستقرار

وتابع "المالكي" أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة يصلح للعيش والاستقرار، ورفح الفلسطينية مهددة بالاجتياج والدمار كغيرها من المدن.