الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"استشهاد 30 ألف".. محمود الهباش: قطاع غزة يعيش مجزرة مفتوحة ينفذها الاحتلال

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، إن قطاع غزة يعيش مذبحة مفتوحة ينفذها الاحتلال الإسرائيلى، أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف شخص، وإصابة أكثر من 100 ألف، وهدم أكثر من 70% من البنية التحتية والمساكن والمنشآت والمؤسسات.

وأضاف الهباش، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، أن الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل النداءات الدولية التى تدعو لوقف إطلاق النار ووقف العدوان، منوهًا بأن المشكلة الرئيسية أن دعم الاحتلال يأتى من الولايات المتحدة الأمريكية، وهى التى تملك وحدها قرار وقف العدوان وتستطيع أن تقول إسرائيل كفى بل إن تأمر الأخيرة بوقف العدوان إن أرادت.

أمريكا تتبنى استمرار الحرب على غزة

وأشار مستشار الرئيس الفلسطينى، إلى أن أمريكا هى التى تتبنى استمرار الحرب وتقول بشكل فج أن الوقت ليس مناسبا لوقف إطلاق النار، ثم تطلق بعض الشعارات والتصريحات الخادعة عن وجود تباينات من الموقف الأمريكى والإسرائيلى وهى تباينات شكلية.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطينى، أن أمريكا هى من تتحمل وزر كا ما يحدث، والمسئولية الكاملة عن الدماء التى تسيل، ونحن نحمل الإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن كل ما حدث وما يحدث الآن وما يمكن أن يحدث فى المستقبل، إذا استمر العدوان الإسرائيلى.

غزة قطاع غزة مجزرة مفتوحة ينفذها الاحتلال مجزرة الاحتلال الدكتور محمود الهباش محمود الهباش محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

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