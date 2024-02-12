الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أكثر من 40 غارة جوية على عدة مناطق".. تطورات رفح الفلسطينية

غارة جوية
غارة جوية

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد تطورات رفح الفلسطينية.

تطورات رفح الفلسطينية:

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بمدينة رفح.

شن الاحتلال أكثر من 40 غارة جوية على عدة مناطق.

تركز غارات الاحتلال العنيفة على وسط المدينة.

استشهاد أكثر من 100 مواطن بينهم أطفال ونساء.

طال القصف مساجد ومنازل مأهولة بالسكان.

يأتي القصف وسط وجود نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني.

مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح

وكانت مصر جددت تحذيرها من مخاطر توسيع رقعة الصراع، نتيجة استمرار الحرب في غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر فضائية "اكسترا نيوز".

وقال مصدر رفيع المستوى للقناة، إن مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات.

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