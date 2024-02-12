أيمن سلامة يكشف موقف القانون الدولى تجاه ما يحدث فى رفح

كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، موقف القانون الدولي تجاه ما يحدث في رفح، قائلًا: إن الأمر لا يتعلق فقط برفح، وإنما يتعلق بيوم 8 أكتوبر الماضي الذي شهد انتهاكات صارخة وفاضحة للقانون الدولي الإنساني تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سواء انتهاك لمبدأ التمييز، وأيضًا عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، فضلًا عن انتهاكات جسيمة لمبدأ الضرورة العسكرية والتناسب، وحظر إلحاق الضرر الجسيم.

وأضاف سلامة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أننا نشهد حصارًا عقابيًا جائرًا، وهناك رفض تعسفي بإنشاء مناطق آمنة قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، ورفض تعسفي لإنشاء ممرات إنسانية آمنة للسكان في غزة، لذلك إسرائيل اليوم مدعى عليها أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

إدانة مبدئية لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

وأوضح خبير القانون الدولي، أن هناك إدانة مبدئية لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تنظر محكمة العدل الدولية في الدعوة لشقها الموضوعي، وإنما نظرت أوليًا في شقها الإجرائي.

وأشار خبير القانون الدولي، إلى أن المحكمة أصدرت تدابير تحفظية مؤقتة تجاه إسرائيل، وهذه التدابير تعني توقف إسرائيل بشكل مباشر عن ارتكاب أي أفعال تفضي إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.