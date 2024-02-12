الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أيمن سلامة يكشف موقف القانون الدولى تجاه ما يحدث فى رفح

الدكتور أيمن سلامة
الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي

كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، موقف القانون الدولي تجاه ما يحدث في رفح، قائلًا: إن الأمر لا يتعلق فقط برفح، وإنما يتعلق بيوم 8 أكتوبر الماضي الذي شهد انتهاكات صارخة وفاضحة للقانون الدولي الإنساني تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سواء انتهاك لمبدأ التمييز، وأيضًا عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، فضلًا عن انتهاكات جسيمة لمبدأ الضرورة العسكرية والتناسب، وحظر إلحاق الضرر الجسيم.

وأضاف سلامة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أننا نشهد حصارًا عقابيًا جائرًا، وهناك رفض تعسفي بإنشاء مناطق آمنة قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، ورفض تعسفي لإنشاء ممرات إنسانية آمنة للسكان في غزة، لذلك إسرائيل اليوم مدعى عليها أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

 

إدانة مبدئية لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

وأوضح خبير القانون الدولي، أن هناك إدانة مبدئية لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تنظر محكمة العدل الدولية في الدعوة لشقها الموضوعي، وإنما نظرت أوليًا في شقها الإجرائي.

وأشار خبير القانون الدولي، إلى أن المحكمة أصدرت تدابير تحفظية مؤقتة تجاه إسرائيل، وهذه التدابير تعني توقف إسرائيل بشكل مباشر عن ارتكاب أي أفعال تفضي إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

رفح موقف القانون الدولي أيمن سلامة موقف القانون الدولي تجاه ما يحدث في رفح القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي

مواد متعلقة

هبة لبيب تكشف تفاصيل مبادرة رواد النيل وأهدافها

محلل اقتصادى: معدلات التضخم والفائدة المرتفعة السبب الرئيسى فى الضغوط على الشركات

تفاصيل موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

"استهداف الأطفال".. جرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

أزمات إسرائيل من الداخل عقب السابع من أكتوبر

"مصر تحتل المرتبة 22 عالميًا".. مؤشرات دولية حول أداء تغير المناخ

أحد المشاركين بملتقى الداخلية في بورسعيد: فخور إن عندنا محطة حاويات قناة السويس

محلل: إسرائيل تضرب بالقوانين عرض الحائط وتتجاهل التحذيرات الدولية

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مصر تتابع الموقف فى رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

رد حاسم على المشككين فى جودة عمليات تطوير القاهرة التاريخية

تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث لك

عاجل| تنفيذ مشروع عملاق بقناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

«ملك الصعيد» راجع.. النجم أحمد ماهر بشكل مختلف فى صيد العقارب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال