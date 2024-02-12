الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"مصر تحتل المرتبة 22 عالميًا".. مؤشرات دولية حول أداء تغير المناخ

تغير المناخ
تغير المناخ

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول مصر تحتل المرتبة 22 عالميًا في مؤشر أداء تغير المناخ.

مؤشرات دولية حول أداء تغير المناخ: 

احتلت مصر مرتبة متقدمة في مؤشر أداء تغير المناخ للعام 2024.

حصول مصر على المركز 22 من بين 63 دولة في المؤشر مسجلة 61.8 نقطة.

حصلت مصر على المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مصر اتخذت خطوات إيجابية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

يعد مؤشر أداء تغير المناخ أداة لقياس الشفافية في سياسات المناخ الوطنية والدولية.

يستخدم مؤشر أداء تغير المناخ إطارًا موحدًا لمقارنة الأداء المناخي لـ 63 دولة والاتحاد الأوروبي.

يتم تقييم أداء حماية المناخ في أربع فئات مختلفة.

تضم فئات التقييم: استخدام الطاقة، وسياسات المناخ، وانبعاثات الغازات الدفينة، والطاقة المتجددة.

يركز هذا المؤشر على حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة وانبعاثات الغازات الدفينة.

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