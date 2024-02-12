محلل: إسرائيل تضرب بالقوانين عرض الحائط وتتجاهل التحذيرات الدولية

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن الغارات الإسرائيلية لا تتوقف منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى الآن على قطاع غزة، ولم تتوقف حصيلة الشهداء، يوميًا يسقط المئات من الشهداء وعشرات الجرحى.

جميع الشهداء من المدنيين

وأضاف "عوض"، خلال تصريحاته على فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نعيش جبهة حربية حقيقية، لكن المفارقة هنا أن جميع الشهداء من المدنيين، لافتًا إلى أن إسرائيل تسوق للعالم أنها مستهدفة من قبل المقاومة الفلسطينية.

نشهد استمرار للحرب المجنونة من قبل قوات الاحتلال

وأوضح رئيس مركز القدس للدراسات، أننا نشهد استمرار للحرب المجنونة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وهي حرب للثأر والانتقام، منوهًا بأن إسرائيل تضرب بالقوانين عرض الحائط وتتجاهل التحذيرات الدولية.

وتابع: نحن أمام حرب يديرها مجانين ومتطرفين لا يلتفتون لأي خط إنساني أو سماوي أو قضائي على الإطلاق، وهناك استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من رفح الفلسطينية.