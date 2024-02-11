المرصد الأورومتوسطى: هناك إرادة إسرائيلية لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر استهداف الأونروا

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن هناك خطة معادية من أجل إيقاف عمل الأونروا، وضرب عملها وتواجدها في قطاع غزة، لافتًا إلى أن هناك إرادة إسرائيلية لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر استهداف وكالة "الأونروا".

إسرائيل لم تقدم أية أدلة على ادعاءاتها

ونوه عبده، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، بأن هذه الخطة ليست وليدة اللحظة، وإنما هي خطة أعدت لمثل هذا المشهد منذ سنوات طويلة، واليوم نصل إلى ذروة هذا المشهد، موضحًا أن إسرائيل تقوم باختراع بعض القصص، وعلى سبيل المثال الادعاء بوجود نفق يضم أجهزة اتصال لحركة حماس تحت مقر وكالة الأونروا.

وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل لم تقدم أية أدلة على ادعاءاتها، مشيرًا إلى أن المنظومة الأممية ككل عليها أن تتحدث بشكل واضح مع إسرائيل، وبشكل يقطع كل هذه الادعاءات.