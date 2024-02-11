تحقيق ميداليتين ذهبيتين.. تفاصيل التتويج ببطولة بولندا المفتوحة للشباب تحت 17 سنة

كشف الكابتن محمد علاء، مساعد المدير الفني لمنتخب مصر للخماسي الحديث، تفاصيل التتويج ببطولة بولندا المفتوحة للشباب تحت 17 سنة بعد تحقيق ميداليتين ذهبيتين، قائلًا: "أهنئ لاعبي المنتخب الوطني على هذه البطولة القوية، وأشكرهما على مجهودهما".

وأضاف علاء، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أنه سافر اللاعبان المتوجان بالذهبيتين قبل البطولة بليلة، وكان معهما كابتن ديفيد وهو من المدربين المتميزين في لعبة السلاح، وتم لعب البطولة على دورين وأبلى اللاعبان بلاءً حسنا في كل الألعاب، كما انهما لعبا تحت 17 و19 سنة، وحققا ميداليات مع السن الأكبر وحصلا على المركز الأول تحت 19 سنة.

نشارك منذ 10 سنوات في بطولات العالم

وتابع: "صعوبة الخماسي، أن اللاعبين يلعبان يومين أو 3 أيام حسب عدد اللاعبين المشاركين في البطولة، والتطور في اللعبة لم يحدث من فراغ، رئيس الاتحاد المهندس شريف العريان بذل جهودا كبيرا".

وأكد مساعد المدير الفني لمنتخبات مصر الخماسي الحديث، على المشاركة منذ 10 سنوات في بطولات العالم حيث تبدأ من سن 9 أعوام، وبالتالي فإن اللاعبين أصبحوا يتدربون منذ الصغر على الفوز بالميداليات وليس المشاركة المشرفة.