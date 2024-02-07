الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: لبنان يضم عددًا كبيرًا من اللاجئين الذين يحصلون على خدمات "الأونروا"

الأونروا
الأونروا

تحدث أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، عن دعوة رئيس وزراء لبنان للدول المانحة إلى إعادة النظر في وقف تمويل أونروا، قائلًا: "إن لبنان يضم عددًا كبيرًا من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحصلون على خدمات كبيرة من الأونروا قرابة 12 مخيمًا، وينتشرون في مختلف الأراضي اللبنانية من خدمات صحية وتعليمية ومساعدات مالية".

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أكد أنه سيجلس مع الدول التي قررت تعليق مساهماتها في "أونروا" لشرح طبيعة الوضع في لبنان، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها الدولة اللبنانية سواء الاقتصادية أو المالية أو السياسية.

أكثر من 19 جهة أعلنت وقف تمويلها للأونروا

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت بأن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، وهناك أكثر من 19 جهة أعلنت عن وقف تمويلها للأونروا، لذلك فهي غير قادرة على تقديم خدماتها للفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية.

الأونروا خدمات الأونروا عدد كبير من اللاجئين لبنان لبنان يضم عدد كبير من اللاجئين أحمد سنجاب أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية

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